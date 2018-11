Marcin Kamiński po porażce z Czechami. Wideo

- Jak się nie wygrywa, to każdy myśli, że to idzie nie tak jak trzeba, ale my wiemy co jest przed nami i naprawdę próbujemy. To nie jest tak, że nie stwarzamy sobie sytuacji i nie chcemy, tylko brakuje nam przełamania – powiedział Marcin Kamiński po porażce reprezentacji Polski z Czechami 0-1 w towarzyskim meczu w Gdańsku.