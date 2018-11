Boniek dla Interii: W szkoleniu brakuje nam dwóch "i" - indywidualizacji i intensywności. Wideo

Zbigniew Boniek o systemie szkolenia: Nie możemy wspomagać klubów w szkoleniu, tak jak to robią Niemcy. Niech zrezygnują z jednego słabego zawodnika rocznie i będzie je stać na wszystko - na dobrze opłacanych trenerów młodzieży. Najgorszy piłkarz zagraniczny w Ekstraklasie zarabia około 10-12 tys. dolarów miesięcznie. To by wystarczyło na poprawę jakości szkolenia. Anglia zrobiła postępy w szkoleniu, ale każdy z emigrantów, jaki się urodzi w ich kraju jest automatycznie Anglikiem. Oni sami mówią, że to ich piłkę napędza. Podobnie jest ze Szwajcarią. My jesteśmy jedynym krajem w Europie, który nie ma dużej emigracji i bardzo dobrze, bo to rodzi problemy. Brakuje nam dwóch "i" - indywidualności i intensywności.