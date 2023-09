Życiowa szansa przed Albańczykami. Na Polskę z nożem w zębach

W trakcie obecnych eliminacji Albania przegrała tylko jeden mecz. Z Polską. Ma trenera, który był doświadczonym piłkarzem wielkiej Barcelony Pepa Guardioli. Gra u siebie, gdzie jest wyjątkowo gorąco. I co gorsza - ma o co grać. Albania stoi przed ogromną szansą, by po raz drugi w historii awansować na mistrzostwa Europy.