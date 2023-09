Papszun wykonał bardzo dobrą robotę w Rakowie Częstochowa. Ale... z tego, co się mówi, to potrzebuje dużo czasu, aby wdrożyć swoje idee. Bijąc się na argumenty, można powiedzieć, że Papszun to ostatnio najbardziej utytułowany i najskuteczniejszy polski trener. Natomiast, jak to mówią, każdy orze, jak może. To a propos stylu

~ Jerzy Dudek