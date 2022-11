Zwycięski Messi zmarnował karnego, "Lewy" poza grą. Polski atak nie istnieje

To miał być pojedynek gigantów. Podczas gdy my patrzyliśmy na mecz z Argentyną przez pryzmat kwestii awansu, świat ostrzył sobie zęby na pojedynek Lionela Messiego z Robertem Lewandowskim.

Nasz zawodnik bardzo dobrze zameldował się na boisku, już w 4. minucie świetnie zastawiając się z boku pola karnego i wystawiając piłkę do Krystiana Bielika. Ten nie zdołał jednak oddać dobrego uderzenia.

Później jednak Argentyńczykom udało się zdominować Polaków i odciąć kapitana "Biało-Czerwonych" od gry. Po 12. minucie Lewandowski nie zanotował już ani jednego kontaktu z piłką w ostatniej tercji - aż do końca pierwszej połowy.

Szczęsny obronił karnego Messiego

Wszystko mogło zmienić się w 38. minucie, gdy arbiter po VAR-ze dopatrzył się faulu Szczęsnego na Messim. Argentyńczyk sam podszedł do piłki, lecz po chwili tylko schował twarz w dłoniach. Polski bramkarz obronił jego uderzenie.

Błyskawiczne bramki po przerwie

Zdobyte bramki dodały Messiemu sporo swobody. Zaczynał swoje szarże, dryblingi, a podanie z 72. minuty do Alvareza - palce lizać. Widać było, że jest to piłkarz nieuchwytny dla naszych obrońców.

A Lewandowski? W ofensywie naszej drużyny nie funkcjonowało nic, więc i Lewandowski nie miał absolutnie nic do powiedzenia. Między 46. a 70. minutą zaliczył sześć kontaktów z piłką...

Nawet jeśli "Lewy" jest najlepszym obecnie snajperem na świecie, to w meczu z Argentyną po prostu nie miał możliwości, żeby to pokazać. Umiejętności polskiej drużyny nie wystarczyły, by wykreować mu chociaż pół sytuacji.