Zwrot akcji ws. Wojciecha Szczęsnego. I to jeszcze w trakcie Euro

Wojciech Szczęsny nie będzie wspominał Euro 2024 najlepiej. Mimo że sam nie zawiódł i bronił znakomicie, to w dwóch meczach reprezentacji Polski musiał aż pięć razy wyciągać piłkę z siatki. Na dodatek według słów Michała Probierza wynika, iż bramkarz Juventus u ma już swój ostatni występ na tym turnieju za sobą, ponieważ z Francją między słupkami mamy zobaczyć kogoś z dwójki Łukasz Skorupski i Marcin Bułka. Poza zapowiedzianym odejściem z kadry w karierze Szczęsnego zmian ma być jeszcze więcej, bowiem wiele na to wskazuje, iż tego lata zmieni klubowe barwy.

Media: Kluby doszły do porozumienia. Wojciech Szczęsny przejdzie do Al-Nassr

Brakowało tylko akceptacji warunków postawionych przez Juventus ze strony Saudyjczyków. Teraz miało dojść do finałowego zakończenia rozmów. Zdaniem "Tuttosport" Al-Nassr przystało na żądania finansowe Włochów, którzy oczekiwali za transfer Szczęsnego od pięciu do sześciu milionów euro. Do podpisania kontraktu ma dojść kontraktu po zakończeniu Euro 2024, kiedy to na Bliskim Wschodzie zostanie otwarte okno transferowe.