Zwrot akcji ws. Oyedele po meczu z Portugalią. "Troszeczkę zabrakło mi klasy"

Po starciu z podopiecznymi Roberto Martineza na antenie TVP Sport skrytykował go Jakub Wawrzyniak . - Nie widziałem debiutu piłkarza w reprezentacji, który by tak przeszedł obok meczu jak on. W mojej ocenie, te dwa fantastyczne rajdy w pierwszej połowie, kiedy Leao trafia w słupek i piłka wraca do Ronaldo, to był moment, kiedy on to mógł przerwać. Brutalnie wziąć go w pół, faul, żółta kartka, zameldować się. Dobrze, może w tej sytuacji był za wolny. W drugiej połowie była taka sytuacja, że stał obok, nic nie zrobił. Może ci zabraknąć umiejętności. Może ci latać głowa w lewo i w prawo, bo tak dziś Portugalia grała. Musisz jednak zaakcentować swoją obecność. Jeśli by dziś chcemy "szóstki" agresywnej, to taki dziś powinien być Oyedele - powiedział w studiu pomeczowym.

