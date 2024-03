Zwrot akcji w sprawie kadrowicza. Są nowe wieści w sprawie jego zdrowia

Dawidowicz znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera Michała Probierza i wydawało się, że w ustawieniu z trójką środkowych obrońców ma duże szanse, by wyjść w podstawowym składzie kadry. Na szczęście, wiele wskazuje na to, że uraz nie okaże się poważny.

Paweł Dawidowicz trenował z drużyną

- Wydawało się wczoraj, że Paweł Dawidowicz nie będzie dostępny. Sztab medyczny z Werony doszedł do wniosku, że prawdopodobnie będzie mógł grać, więc stawiamy go na nogi. To wszystko wyklaruje się w tych dwóch dniach, a to czy zagra, będziemy wiedzieć dopiero przed meczem - powiedział selekcjoner.