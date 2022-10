Zostało już tylko pięć takich ekip. Polska może wylosować trzy z nich

Polska uczestniczy w eliminacjach Mistrzostw Europy od samego ich początku i pierwszej edycji w 1960 roku. Wówczas w eliminacjach walczyła z nie byle jakim rywalem, bo znakomitą Hiszpanią . Odpadła po dwumeczu. Wtedy był to jeden rywal, teraz Polska będzie losowała czterech albo pięciu. Rekordem pod tym względem były eliminacje Euro 2008 za Leo Beenhakkera. Polska miała wówczas w rozbudowanej grupie aż siedmiu rywali - Portugalię , Belgię, Serbię, Finlandię , Kazachstan, a także dwa zespoły, które dzisiaj nie mogą już grać z sobą w jednej grupie - Armenię i Azerbejdżan .

Przez te ponad 60 lat Polska rozegrała 16 edycji eliminacji Mistrzostw Europy i w niedzielę o godz. 12 wylosuje rywali w siedemnastej. Awans udało się zdobyć trzykrotnie (2008. 2016, 2020) plus awans bez kwalifikacji jako gospodarz w 2012 roku.

Niemal, bowiem kilku pozostało. To pięć ostatnich zespołów europejskich, z którymi Polska nigdy nie rozegrała meczu o stawkę.

Z tymi zespołami Polska nie grała nigdy

Jednym z tych zespołów jest Kosowo, które znajduje się w tych eliminacjach w koszyku czwartym (Polska w pierwszym, przypomnijmy). W jego wypadku sytuacja ta nie jest zaskoczeniem, bo Kosowo jest członkiem UEFA od niedawna, więc okazji do rozegrania z nim eliminacji nie było zbyt wiele - zaledwie trzy, do mundiali 2018 i 2022 oraz do Euro 2020.