Został jeszcze jeden mecz, a Szpakowski już wygłosił kolejny historyczny monolog. "Taka prawda"

Berlin od czwartkowego wieczoru przeżywał istną inwazję kibiców przebywających do Niemiec zza wschodniej granicy tego kraju. Polacy tłumnie zebrali się już dzień przed meczem z Austrią pod hotelem "Biało-Czerwonych", by przyśpiewkami dodać im motywacji. Podopieczni Michała Probierza mieli o co grać, ponieważ zwycięstwo nad "Das Team" znacząco przybliżyłoby ich do wymarzonej fazy pucharowej. Nawet remis dawał nadzieję na rozegranie więcej niż trzech spotkań na Euro 2024. W identycznej sytuacji znajdowali się gracze Ralfa Rangnicka. Oni także przegrali na otwarcie i potrzebowali punktów niczym tlenu.

