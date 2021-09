Żona Kamila Glika brutalnie zaatakowana przez fanów reprezentacji Anglii

Marta Glik została brutalnie zaatakowana prze angielskich fanów w mediach społecznościowych. Część szokujących wiadomości, które otrzymała, ma charakter kryminalny. Nie skończyło się bowiem na niewybrednych wyzwiskach.

Agresorzy życzą żonie Kamila i jej rodzinie śmierci. Marta nie zamierzała ignorować zastraszających postów. Podzieliła się nimi na Instagramie i przypomniała, że nikt w sieci nie pozostaje anonimowy.



"Ty pier....na świnio, mam nadzieję że z twoim chłopakiem stanie się coś złego. Chcę zobaczyć, jak twoja rodzina umiera".



"Twój chłopak już jest martwy".



"Mam nadzieję, że skoczysz ze spadochronem, który się nie otworzy".

"Zdychaj".



To tylko niektóre z przerażających treści, jakie zostały skierowane pod adresem matki dwójki dzieci.

Dlaczego akurat Marta stała się obiektem ataku brytyjskich pseudokibiców? Odpowiedzi należy szukać w wydarzeniach, jakie miały miejsce pod koniec pierwszej połowy oraz w przerwie meczu Polska - Anglia.





Polska - Anglia. Kamil Glik w roli boiskowego wojownika

Krótko przed przerwą doszło do awantury Kamila Glika z z Kyle'em Walkerem. Polski obrońca chwycił rywala za podgardle i nie szczędził mu dosadnych słów. Wcześniej zrugał bezpardonowo Jacka Grealisha. A jeszcze przed zejściem do tunelu wdał się w karczemną awanturę z Harrym Maguire'em.



Lider polskiej defensywy został ukarany przez arbitra żółtą kartką. O wiele dalej poszli Anglicy, którzy po spotkaniu oskarżyli Glika o zachowania rasistowskie. FIFA w oficjalnym komunikacie poinformowała, że wszczyna w tej sprawie postepowanie wyjaśniające.



Problem rasizmu to w angielskim futbolu temat wyjątkowo gorący. Po przegranym przez "Synów Albionu" finale Euro 2020 ofiarami ataku na tle rasowym stali się trzej zawodnicy Garetha Southgate'a, którzy spudłowali w serii rzutów karnych - Jadon Sancho, Marcus Rashford i Bukayo Saka.



Wymiar sprawiedliwości tego typu incydenty traktuje na Wyspach bardzo rygorystycznie. W dniu meczu Polska - Anglia jeden z internautów, który szydził z koloru skóry wymienionych piłkarzy, został skazany na karę więzienia.





