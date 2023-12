"W stylu tego PZPN. A prezes? Prezes jak zwykle nic nie wie. Jak zwykle zaskoczony. Jak zwykle to nie on" - napisał wspomniany Włodarczyk. "Gdy po 11 latach pracy firma żegna Cię anonimowym tweetem, to wiedz, że musi to być PZPN Cezarego Kuleszy" - wtrącił Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. Reakcje żurnalistów można przeczytać tutaj.