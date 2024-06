Znowu głośno o Pudzianowskim. "Przyłapany" przed kolejnym meczem Polaków. "Tym razem nie pozwolę"

Wracając do mojego piątkowego wyjazdu na mecz. Po pierwsze to na Dworcu Centralnym byłem na zaproszenie firmy BetFan, która zorganizowała wyjazd integracyjny dla grupki najlepszych swoich klientów i byłem tam tylko i wyłącznie dla nich, a to, że przez przypadek portale rozdmuchały to i wzięły sobie informacje z moich social mediów, to jest ich problem

~ zdradził Pudzianowski