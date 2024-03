Znów to samo, przykre sceny na Stadionie Narodowym. Chyba nie tak to miało wyglądać

To był naprawdę udany występ “Biało-Czerwonych” na Stadionie PGE Narodowym. Polscy piłkarze przed własną publicznością pokonali Estończyków 5:1 i awansowali do finału baraży, w którym zmierzą się z Walijczykami. Mimo znakomitego wyniku spotkania wielu dziennikarzy opuściło teren warszawskiego stadionu z wielkim niedosytem. I to wcale nie ze względu na grę Roberta Lewandowskiego i spółki, a na atmosferę panującą w trakcie spotkania na trybunach. Albo raczej jej brak.