Znów awantura o premie dla piłkarzy? Już wszystko jasne. Ostre słowa ministra sportu

O sprawie zrobiło się głośno, a kibice nie ukrywali wzburzenia. W końcu premier przekazał, że pieniądze nie trafią bezpośrednio na konta piłkarzy i członków sztabu, ale do Polskiego Związku Piłki Nożnej i nie będą to żadne premie, a wsparcie polskiego futbolu. Na jaw wychodziły jednak kolejne kulisy "awantury", aż w końcu pojawiło się tyle różnych wersji wydarzeń, przedstawianych między innymi przez samych zainteresowanych, że do dziś nie wiadomo, która była prawdziwa.

Premie dla piłkarzy reprezentacji Polski za Euro 2024. Minister sportu nie pozostawia złudzeń

- Premia jest domeną PZPN. My się w to nie mieszamy (...) My trzymamy się przepisów prawa. Jest związek, ma swoje pieniądze i niech wszystko się tam odbywa. Nie jest rolą ministra sportu ani premiera ustalać albo rozdawać premie. My pochylamy się nad sportowcami, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Proponujemy rozwiązania systemowe i nie biegamy z czekami, nie przypisujemy się do sukcesu piłkarzy. Jeżeli taki będzie, to uznamy to za ich sukces, a reprezentacji zawsze kibicujemy - powiedział w rozmowie z TVP Sport.