To wszystko sprawiło, że kraj rządzony przez Władimira Putina stał się obiektem licznych sankcji - także tych dotyczących świata sportu. Swego czasu piłkarska reprezentacja Rosji została np. wykluczona z baraży o udział w MŚ 2022 w Katarze , dzięki czemu reprezentacja Polski otrzymała walkower i o mundial zagrała tylko bezpośrednio ze Szwecją. Echa tej decyzji słychać do dziś.

Oleg Romancew znów zaatakował Polaków, choć był pytany o... Niemców

68-latek postanowił teraz po raz kolejny dolać oliwy do ognia. Na portalu sport-express.ru odbyła się swego rodzaju sesja AMA (Ask Me Anything - zapytaj mnie o cokolwiek), w ramach której odpowiadał on na zagadnienia podsunięte mu wcześniej przez czytelników.