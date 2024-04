Znamy termin ogłoszenia kadry na Euro. Wtedy Probierz poda nazwiska

Wiadomo już, do kiedy Polski Związek Piłki Nożnej będzie musiał zgłosić ostateczną kadrę na Euro 2024. - Do 7 czerwca musimy zgłosić do UEFA ostateczną kadrę na mistrzostwa - przekazał rzecznik reprezentacji Polski Emil Kopański. Nasza kadra ma wyjechać do Hanoweru cztery dni później, a 2 czerwca rozpocznie się jej zgrupowanie w Warszawie.