W najbliższy piątek 24 marca reprezentacja Polski rozegra pierwszy mecz eliminacji EURO 2024 . Podopieczni Fernando Santosa udadzą się do Pragi, gdzie o 20:45 na Eden Arena zmierzą się z Czechami. Na debiut szkoleniowca z Portugalii czeka wielu kibiców, pragnących zobaczyć odmienioną reprezentację.

Znamy sędziego meczu Czechy - Polska. Grek jest bardzo doświadczony

UEFA na spotkanie Czechy - Polska wyznaczyła Greka Anastasiosa Sidiropoulosa. Doświadczony, 43-letni arbiter regularnie prowadzi mecze na arenie międzynarodowej. W swojej karierze sędziował m.in. 22 spotkania Ligi Mistrzów, 24 Ligi Europy, a także wiele meczów reprezentacyjnych i eliminacyjnych do europejskich pucharów.

Anastasios Sidiropoulos do Czech uda się ze swoimi asystentami Polychronisem Kostarasem i Lazarosem Dimitriadisem. Funkcję arbitra technicznego pełnić będzie Vassilis Fotias, a obserwatorem UEFA będzie Vladimir Antonov z Macedonii Północnej. UEFA nie podała jeszcze informacji, kto będzie obsługiwać system VAR.

Anastasios Sidiropoulos sędzią meczu Czechy - Polska. Już raz z nim wygraliśmy

Anastasios Sidiropoulos w swojej karierze już raz sędziował reprezentacji Polski. Było to w 2019 roku, gdy podczas eliminacji EURO 2020 Polacy po bramce Krzysztofa Piątka wygrali 1:0 na wyjeździe z Austrią. Grecki arbiter sędziował raz także polskiemu zespołowi Legii Warszawa. Było to w 2015 roku, gdy legioniści na wyjeździe zwyciężyli w IV rundzie kwalifikacji do Ligi Europy 1:0 z Zorią Ługańsk.