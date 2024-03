Już na początku marca selekcjoner Michał Probierz musiał powiadomić kluby o powołaniach do szerokiej kadry na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Ta lista nie została podana do publicznej wiadomości. Zgodnie ze swoim zwyczajem Michał Probierz ujawni jedynie ścisłą listę powołanych. Ma to zrobić w czwartek, po wieczornych meczach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji.

Zaledwie trzy treningi przed meczem z Estonią

Samo zgrupowanie rozpocznie się już cztery dni później. W poniedziałek do godziny 15 piłkarze mają stawić się w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie. To miejsce, z którego od dłuższego czasu korzysta PZPN. To tam podczas ostatniego zgrupowania stacjonowała reprezentacja, a wcześniej w tym właśnie miejscu odbyła się konferencja, na której zaprezentowano Michała Probierza jako nowego selekcjonera. Reklama

Nowy trener przed zaplanowanym na czwartek meczem z Estonią będzie miał do dyspozycji zaledwie trzy treningi. Kadra będzie trenowała od poniedziałku do środy codziennie o godzinie 17 na stadionie PGE Narodowym. Zajęcia będą otwarte dla mediów przez pierwszy kwadrans.

Każdy z treningów poprzedzi konferencja prasowa z udziałem selekcjonera i poszczególnych piłkarzy. Można spodziewać się, że wzorem poprzednich - w pierwszej weźmie udział Michał Probierz oraz kapitan Robert Lewandowski.

Pokerowa zagrywa Estończyków

Na pokerową zagrywkę zdecydowali się za to nasi rywale. Estończycy ani razu nie będą trenowali przed meczem na stadionie PGE Narodowym, choć przysługuje im prawo do odbycia oficjalnego treningu na obiekcie, na którym rozegrane zostanie spotkanie. Barażowi przeciwnicy "Orłów" zdecydowali jednak, że do Polski wylecą już po ostatnim treningu - być może z uwagi na obawę przed "szpiegowaniem" zajęć na terenie wroga.

Taka decyzja może sugerować, że szwajcarski selekcjoner Estonii Thomas Haeberli ma plan na Polaków, który woli szlifować bez obaw o ciekawskie oczy "Biało-Czerwonych". Jedyną aktywnością Estończyków na PGE Narodowym przed meczem z Polską będzie oficjalna konferencja prasowa zaplanowana na środę na godzinę 19.30. Reklama

Poznaliśmy godziny meczu z Walią lub Finlandią

Mecz barażowy z Estonią rozpocznie się w czwartek o godzinie 20.45. To on zdecyduje, czy kolejne spotkanie z Walią lub Finlandią będzie finałem baraży, czy jedynie meczem towarzyskim. Niezależnie od wyniku piątek przewidziany jest na regenerację, natomiast kolejny oficjalny trening zaplanowany jest na sobotę na godzinę 12. Wcześniej, o 11.15 rozpocznie się konferencja prasowa.

"Biało-Czerwoni" na PGE Narodowym trenować będą także w niedzielę popołudniu. W poniedziałek z rana wylecą albo do Cardiff albo do Helsinek, by we wtorek rozegrać drugie marcowe spotkanie.

Znane są już godziny poszczególnych spotkań. Jeśli zagramy z Walią w Cardiff, mecz rozpocznie się we wtorek o godzinie 20.45 czas polskiego. Jeśli zagramy z Finlandią w Helsinkach - zagramy we wtorek o godzinie 18 polskiego czasu.

Michał Probierz / AFP

Robert Lewandowski / MICHAL CIZEK/AFP/ / AFP

Wojciech Szczęsny / Piotr Matusewicz / Piotr Matusewicz / DPPI via AFP / AFP