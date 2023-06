Znamy pierwszą decyzję Santosa. Bohater może być zadowolony

We wtorek w Kiszyniowie podopieczni selekcjonera Fernando Santosa będą walczyć o punkty eliminacji mistrzostw Europy. Do tej pory Polacy rozegrali w nich dwa mecze: z Czechami i Albanią. Teraz, przeciwko Mołdawii, będą mieli okazję do poprawienia naszej sytuacji w grupie.