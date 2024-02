Znamy grupy Ligi Narodów. Reprezentacja Polski trafiła na wielkich rywali

O godzinie 18:00 rozpoczęła się ceremonia losowania Ligi Narodów 2024/25. To już czwarta edycja tych rozgrywek. W poprzednich triumfowały kolejno Portugalia, Francja i Hiszpania. Reprezentacja Polski od momentu powołania tego turnieju nie spada z najbardziej prestiżowej dywizji A. Choć w 2018 roku zajęła pod wodzą Jerzego Brzęczka trzecie, ostatnie miejsce w swojej grupie (za Portugalią i Włochami), to jednak uniknęła degradacji ze względu na reformę turnieju, która rozszerzyła format grup z trzyzespołowych do czterozespołowych. W kolejnych dwóch odsłonach rozgrywek zajmowała trzecie lokaty, wyprzedzając odpowiednio Bośnię i Hercegowinę oraz Walię.