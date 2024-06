Znakomity wynik Polaków. Piotr Zieliński pod wrażeniem debiutanta

Znakomita pierwsza połowa, słabsza druga - tak, w największym skrócie, można by opisać mecz towarzyski reprezentacji Polski przeciwko Ukrainie. Świetne 45 minut wystarczyło jednak, aby podopieczni Michała Probierza wygrali 3:1. Selekcjoner skorzystał z wielu zawodników niekoniecznie pierwszego wyboru i dostał cenny materiał poglądowy odnośnie do ich formy i przydatności dla zespołu.

Kapitan głodny gry. Zieliński docenił młodego gracza

"Ja szczególnie byłem głodny gry, bo przez 1,5 miesiąca nie grałem. To fajny wynik, ale jest też trochę do poprawy, żeby to wyglądało lepiej. Nieźle graliśmy w pressingu, ale wiadomo, nie zawsze się da go założyć. Rywale stworzyli sobie 2-3 groźne sytuacje, trzeba było się trochę cofnąć, zabezpieczyć środek, bo poszło im to trochę za łatwo" - ocenił po meczu Piotr Zieliński.