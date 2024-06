Znak zapytania i to tuż przed Euro. Niepokój nie tylko ws. Lewandowskiego

Piątkowa wygrana 3:1 nad naszymi wschodnimi sąsiadami była na pewno miłym akcentem finiszu przygotowań przed startem mistrzostw Europy. Skład, jaki wystawił na tamten mecz selekcjoner Michał Probierz był mocno eksperymentalny. Mimo to na podstawie boiskowych obserwacji można było wysnuć wizję pewnego pomysłu na grę, jaki mają "Biało-Czerwoni". To, co przede wszystkim rzucało się w oczy, to szukanie szerokości gry i przerzutów na skrzydła, gdzie nasi wahadłowi mieli stworzyć przewagę.

Reklama