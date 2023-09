Zmiana selekcjonera reprezentacji Polski? Padły dwa nazwiska

- Naszym zawodnikom zabrakło ognia w oczach. Może grali przeciwko szkoleniowcowi? Na końcu grali jednak przeciwko sobie. Czy oni zapomnieli jak się gra w piłkę? Co się stało z tą reprezentacją? Za Adama Nawałki byśmy Albańczyków atakowali, a nie oddawali im pole. Od tamtego czasu nie mamy jednak reprezentacji - analizował grę Polaków Łukasz Gikiewicz , gość programu "Gramy dalej".

- U Santosa nie widzę pomysłu na grę i przestałem mu wierzyć. On nie zachowuje się poważnie. Trzy spotkania wyjazdowe i trzy porażki, i to nie z jakimiś wielkimi przeciwnikami. Albania w sumie oddała nam piłkę i czekała. Pewnie widzieli, że nie wiemy, co z ta piką zrobić - uważa Gikiewicz.