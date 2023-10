Zmiana planów reprezentacji Polski. Chodzi o wylot na Wyspy Owcze

Przede wszystkim bezpieczeństwo tego lotu i drużyny jest najważniejsze. Byliśmy w bieżącym kontakcie z linią lotniczą, która będzie odpowiadała za środowy przelot. Ze względu na to, że mogą być trudne warunki pogodowe, to lecimy linią, która na co dzień operuje na tym lotnisku, więc załoga jest bardzo doświadczona. Nasz lot będzie przyspieszony - pierwotnie planowaliśmy wylecieć o 9:40, ale po rozmowach z załogą podjęta została decyzja, że wylecimy o 8:20, co ma nam pozwolić być w bezpieczny sposób o czasie na Wyspach Owczych. Na bieżąco trzymaliśmy rękę na pulsie, chcąc zabezpieczyć jak najsprawniejszy przelot drużyny na miejsce

~ Jakub Kwiatkowski