Złoty rezerwowy! A jak wypadła reszta kadrowiczów? (OCENY)

Zmiennik Wojciecha Szczęsnego nie miał szczególnie dużo pracy. Co miał wybronić, wybronił. Był skupiony i podpowiadał swoim obrońcom. Po raz kolejny udowodnił, że jest cennym rezerwowym.

W pierwszej połowie kilka niedokładnych podań i strat. W drugiej Gumny został cofnięty z pozycji wahadłowego do prawego obrońcę, przez co miał mniej obowiązków ofensywnych. Bez większych pomyłek.

Tak wypadli "Biało-Czerwoni"

Rozegrał 45 minut, a w przerwie został zmieniony przez Bartosza Bereszyńskiego. Nie wyglądał na szefa defensywy, więcej odpowiedzialności brał na siebie Jan Bednarek. Pomylił się przy jednej z interwencji, przez co rywale oddali strzał z narożnika pola karnego. Poza tym sam uderzył głową po rzucie rożnym dla Polski. Na mundialu będzie musiał wykrzesać z siebie znacznie więcej.

Wziął na siebie pilnowanie Alexisa Sancheza. Na ogół wywiązywał się z zadania dobrze, choć raz Chilijczyk zdołał mu uciec. Tuż przed zejściem z boiska w 79. minucie popełnił też błąd w rozegraniu piłki, przez co ta wypadła poza boisko.

Solidny występ. Bez fajerwerków, ale na równym poziomie przez 90 minut. Dał radę i w trójce, i czwórce stoperów. Na plus udział przy bramce, bo to jego strzał dobijał później Piątek.

Czesław Michniewicz przekonywał, że zawodnik Lens może być alternatywą jako wahadłowy i zasadniczo słowa te znalazły potwierdzenie. Frankowski nie zaniedbywał zadań defensywnych i nie popełnił większych błędów. Czasem podłączał się też do ofensywy, ale zabrakło konkretów.

Zagrał niespełna 70 minut, w czasie których zdecydowanie przegrywaliśmy środek pola z Chilijczykami. Nie odstawał fizycznie, momentami potrafił się przepchnąć, ale zabrakło przebłysków ofensywnych. Większość podań do najbliższego kolegi. Za mało kreatywności.

W pierwszej połowie niewidoczny, w drugiej nieco lepiej. Widać było, że szukał sobie miejsca na boisku, ale nieszczególnie potrafił je znaleźć. Podobnie jak Żurkowski - rozkręcał się, ale to wciąż nieco za mało.

Bezproduktywny występ, zakończony po niespełna godzinie. W pierwszej połowie Milik starał się rozgrywać piłkę, ale zbyt często brakowało mu decyzyjności. W jednej z akcji zbyt długo holował piłkę, w innej źle podał do Karola Świderskiego. Sam oddał mocny strzał z dystansu, jednak nie było w nim zbyt wiele precyzji.

Niewidoczny jak Milik, a może nawet bardziej. Na początku spotkania zagrał dobrze głową do rozpędzonego Szymona Żurkowskiego, ale pomocnik ostatecznie nie dopadł do piłki. Widać było, że nie dogaduje się z partnerem z ataku, zdecydowanie lepiej jego współpraca wygląda z Robertem Lewandowskim.

Dobre wejście doświadczonego skrzydłowego. Robił to, czego oczekuje od niego sztab trenerski - dynamizował grę. Najpierw szukał dogrania do kolegów, później sam finalizował akcję. Celności zabrakło, ale inicjatywę należy docenić.

Kiedy wchodził na boisko, inicjatywa była po stronie naszego zespołu. Na murawie zrobiło się więcej miejsca, przez co łatwiej było podawać do przodu. Występ poprawny, ale nic ponadto. Raczej nie wedrze się przebojem do pierwszej jedenastki.