Robert Lewandowski znowu jest wśród 30 nominowanych do Złotej Piłki. Polak wraca do tego grona po ubiegłorocznej nieobecności. "Dziękuję za nominację" - napisał na Twitterze kapitan polskiej reprezentacji. Teraz zaczyna się głosowanie, a wyniki poznamy 2 grudnia na uroczystej gali, którą poprowadzi w paryskim teatrze Chatelet Didier Drogba.

Redakcja "France Football" nie informuje oficjalnie, dlaczego ktoś jest wśród nominowanych, a ktoś inny - nie. Przed rokiem Lewandowskiego nie znalazł uznania dziennikarzy tego francuskiego magazynu. Jak potem słyszeliśmy nieoficjalnie, na temat Polaka w ogóle nie było dyskusji. Zdecydował m.in. słaby występ na mundialu. W "FF" napisano jedynie, że "słabo spisywał się w meczach o dużą stawkę".



Co więcej, w "trzydziestce" nie było ani jednego zawodnika nie tylko z Bayernu, ale również z całej Bundesligi.

Teraz jest inaczej. Lewandowski ma znakomity początek sezonu. W ośmiu pierwszych kolejkach Bundesligi strzelał gole w każdym meczu, wyrównując rekord sprzed czterech lata Pierre-Emericka Aubameyanga (a nawet go bijąc, bo w ośmiu spotkaniach Gabończyk miał 10 goli, a Polak ma 12).

Zdjęcie Robert Lewandowski / Getty Images

"Lewy" jest też coraz wyżej w klasyfikacji najlepszych strzelców wszech czasów w lidze niemieckiej. Po ostatnim meczu z Augsburgiem wyprzedził już Manfreda Burgsmuellera i zajmuje teraz czwarte miejsce (214 bramek). Do trzeciego Juppa Heynckesa brakuje mu jedynie sześciu goli, a do drugiego Klausa Fischera - 54.

Wiosną Lewandowski wprawdzie odpadł szybko z Bayernem w Lidze Mistrzów, ale indywidualnie zbierał laury. Został znowu najlepszym snajperem (22 gole) z dużą przewagą nad kolejnym w klasyfikacji Paco Alcacerem (18).

W takiej sytuacji - gdy Polak znowu znakomicie spisuje się w jednej z czołowych lig w Europie - trudno było wyobrażać sobie jego nieobecność wśród nominowanych w tym roku. Choć, przypomnijmy, jego przygody ze Złotą Piłką bywały różne. A nawet bardzo.



W 2015 roku Polak zajął w plebiscycie najwyższe, czwarte miejsce, ocierając się o podium. To jedyny raz, kiedy naprawdę był w czołówce najlepszych piłkarzy na świecie. Obok piłkarzy z największych klubów ligi hiszpańskiej. Rok później spadł na 16. miejsce (także przez system głosowania, każdy juror miał możliwość przyznawania punktów jedynie trzem kandydatom, a nie pięciu, jak dzisiaj), co go bardzo rozeźliło i dał nawet temu wyraz, pisząc w mediach społecznościowych, że to "le cabaret".

Później jeszcze w 2017 roku wskoczył do najlepszej "dziesiątki", zajmując miejsce dziewiąte (symboliczne, w końcu jego znak firmy to RL9), aż wypadł z nominowanej "30" przed rokiem.

Jakie będzie miał szanse w głosowaniu, które się właśnie zaczyna? Można tylko przypuszczać, że nie najmniejsze, choć o ponowne wejście do elitarnej "dziesiątki" będzie niewątpliwie trudno. Zwykle nawet 30 proc. głosujących podejmuje decyzję w ostatniej chwili, a zatem najbliższe tygodnie też będą ważne.

Przypomnijmy, że w tym roku redakcja spodziewa się głosów 180 dziennikarzy z całego świata (po jednym z jednego kraju). Za pierwsze miejsce jest 6 punktów, za drugie - 4, za trzecie - 3, za czwarte - 2 i za piąte - 1. Aktualnym posiadaczem Złotem Piłki jest Luka Modrić, który przed rokiem przerwał dziesięcioletnią dominację Lionela Messiego i Cristiana Ronalda.

Oprócz najlepszego piłkarza, 2 grudnia nagrodę dostanie też najlepsza piłkarka (po raz drugi, w ubiegłym roku Ada Hegerberg), najlepszy zawodnik do lat 21 (też po raz drugi, trofeum jest im. Raymonda Kopy, w ubiegłym roku otrzymał je Kylian Mbappe) oraz najlepszy bramkarz (to nowa kategoria im. Lwa Jaszyna).

Nominowani w 2019 roku:

Sadio Mané (Senegal/Liverpool)



Sergio Agüero (Argentyna/Manchester City)



Frenkie de Jong (Holandia/Ajax Amsterdam/Barcelona)



Hugo Lloris (Francja/Tottenham)



Duszan Tadić (Serbia/Ajax Amsterdam)

Kylian Mbappé (Francja/PSG)

Trent Alexander-Arnold (Anglia/Liverpool)

Donny van de Beek (Holandia/Ajax Amsterdam)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal)

Marc-André ter Stegen (Niemcy/Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Portugalia/Juventus Turyn)

Alisson Becker (Brazylia/Liverpool)

Matthijs de Ligt (Holandia/Ajax Amsterdam/Juventus Turyn)

Karim Benzema (Francja/Real Madryt)

Georginio Wijnaldum (Holandia/Liverpool)

Virgil van Dijk (Holandia/Liverpool)



Bernardo Silva (Portugalia/Manchester City)



Heung-Min Son (Korea Południowa/Tottenham)



Robert Lewandowski (Polska/Bayern Monachium)



Roberto Firmino (Brazylia/Liverpool)



(lista jest uzupełniana)

Piłkarki nominowane do kobiecej Złotej Piłki 2019:

Sam Kerr

Ellen White

Nilla Fischer

Amandine Henry

Lucy Bronze

Alex Morgan

Vivianne Miedema

Dzenifer Marozsan

Pernille Harder

Sarah Bouhaddi



(lista jest uzupełniana)



Remigiusz Półtorak