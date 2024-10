Złe wieści dla Polski pomimo remisu z Chorwacją. Spadek do czwartej dziesiątki

Chociaż nowy ranking FIFA pojawi się dopiero w czwartek 24 października, wiemy już, że reprezentacja Polski zaliczy w nim kolejny spadek i znajdzie się dopiero w czwartej dziesiątce klasyfikacji.

Polacy w październiku bez zwycięstwa

Dla Michała Probierza spotkania w ramach Ligi Narodów to w głównej mierze poligon doświadczalny. W jego ramach selekcjoner co zgrupowanie testuje nowe twarze, tak jak w październiku miało to miejsce w przypadku Maxiego Oyedele czy Michaela Ameyawa. Od momentu powstania Ligi Narodów biało-czerwoni rywalizują w jej najwyższej dywizji. Nigdy nie udało im się jednak awansować do play-offów. Reklama

Wiele wskazuje na to, że tym razem ta sztuka znów się nie powiedzie. W październiku Polacy rozegrali mecze w ramach trzeciej i czwartej kolejki. Najpierw na stadion PGE Narodowy przyjechali Portugalczycy, którzy zupełnie zdeklasowali gospodarzy i wygrali 3:1. Trzy dni później biało-czerwoni mieli okazję do rehabilitacji i to poniekąd im się udało. Chociaż przegrywali z Chorwatami już 1:3, ostatecznie udało im się zremisować.

Żeby zapewnić sobie miejsce w ćwierćfinałach play-offów Ligi Narodów trzeba zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc w grupie. Obecnie Polacy znajdują się na trzeciej lokacie z czterema punktami. Drudzy Chorwaci uzbierali o trzy "oczka" więcej. Biało-czerwoni w listopadzie zmierzą się na wyjeździe z przewodzącymi stawce Portugalczykami, a następnie zakończą rywalizację w grupie, podejmując u siebie Szkotów.

Polska zaliczy spadek w rankingu FIFA

Oficjalnie nowy ranking FIFA zostanie opublikowany dopiero w czwartek 24 października. Jednakże, jako że zakończyła się już bieżąca przerwa reprezentacyjna, wiadomo już, jak zmieni się sytuacja biało-czerwonych. Remis i porażka doprowadzą do kolejnej utraty pozycji. Obecnie podopieczni Michała Probierza zajmują 30. lokatę, ale po aktualizacji rankingu spadną o jedno miejsce. Wyprzedzi ich kadra Egiptu, która w październiku dwukrotnie pokonała Mauretanię. Reklama

To oznacza, że biało-czerwoni będą otwierać czwartą dziesiątkę zestawienia. Przypomnijmy, że zarówno rozgrywki Ligi Narodów, jak i ranking FIFA są istotne w kontekście eliminacji do mistrzostw świata. Ewentualny awans do play-offów LN gwarantuje miejsce w pierwszym koszyku, podobnie jak zajęcie jednego z 12 pierwszych miejsc w rankingu pośród krajów europejskich. Na ten moment trudno jednak wierzyć w awans do baraży, a biało-czerwoni są sklasyfikowani jako 17. siła Starego Kontynentu. Wydaje się zatem, że w nadchodzącym losowaniu eliminacji do mundialu Polacy nie unikną potęg, bo znajdą się w drugim koszyku.

Robert Lewandowski, mecz Walia - Polska / Grzegorz Wajda / Reporter

Michał Probierz / AFP