​Prezes Zbigniew Boniek podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczego PZPN-u, które odbyło się w formie zdalnej, zapowiedział, że w lutym 2021 roku będzie ubiegać się o reelekcję w Komitecie Wykonawczym UEFA. Delegaci przyjęli jego wniosek przez aklamację.

Boniek zasiada we władzach Europejskiej Unii Piłkarskiej od kwietnia 2017 roku.

- Wydaje mi się, że szanują mnie tam. Podobnie jak moje postulaty, nawet te dotyczące Ligi Narodów, której najwyższą dywizję poszerzono z 12 do 16 reprezentacji (dzięki czemu Polska utrzymała się w dywizji A - przyp. red.). W efekcie graliśmy w czterozespołowej grupie. Muszę nieskromnie się pochwalić, że to był mój pomysł. Taka jest prawda. Wytłumaczyłem, że dzięki temu rozgrywa się więcej meczów, co z kolei m.in. przekłada się na możliwość droższej sprzedaży praw telewizyjnych - przyznał Boniek, przemawiając do delegatów.

- Dlatego podjąłem decyzję, że jeżeli jesteście zgodni i chcielibyście dalej mieć swojego przedstawiciela w Komitecie Wykonawczym, to ja jestem absolutnie gotowy, aby bodaj pod koniec lutego - na Kongresie UEFA - ubiegać się o reelekcję. Sądzę, że polskiej piłce to nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, bardzo pomoże. Chodzi o to, aby przedstawiciel naszego futbolu wciąż był we władzach UEFA - dodał.

Wniosek Bońka nie był głosowany - został przyjęty przez aklamację.