Zieliński zdruzgotany. Wziął winę na siebie. Spotkał się z ostrą reakcją

Trudno wytłumaczyć to, co we wtorkowy wieczór wydarzyło się w Kiszyniowie. Do przerwy reprezentacja Polski prowadziła 2:0, a królami polowania byli Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik - obaj schodzili do szatni z bramką i asystą.

Mołdawia - Polska. Piotr Zieliński załamany po klęsce. "Biorę to na siebie"

Po przerwie jednak doszło do nagłego i niespodziewanego zwrotu akcji. Mołdawianie złapali wiatr w żagle w 48. minucie, gdy gola na 1:2 strzelił Ion Nicolaescu. Wówczas rozpoczęły się problemy "Biało-Czerwonych", którzy ostatecznie przegrali 2:3 . Pierwsza bramkowa akcja gospodarzy rozpoczęła się od straty Piotra Zielińskiego, który po meczu stanął przed kamerą Polsatu Sport, biorąc "na klatę" odpowiedzialność za losy całego meczu.

Na pewno to jest ciężkie. Ja biorę to na siebie. To wszystko zaczęło się ode mnie. Fatalna strata, po której podpaliliśmy Mołdawię. Później już nabrali wiatru w żagle i przegraliśmy mecz ~ powiedział Piotr Zieliński po meczu Mołdawia - Polska w Kiszyniowie

- Trzeba było skończyć ten mecz. No nic... Daliśmy plamę. Jak powiedziałem, biorę to na siebie. Nie można takich piłek tracić, to wszystko rozpoczęło się ode mnie - dodał pomocnik SSC Napoli.

Słowa Piotra Zielińskiego spotkały się z ostrą i wymowną reakcją w studiu Polsatu Sport. - Trzeba się zgodzić z Piotrem Zielińskim w tym, że to od niego się zaczęło, bo to po jego indywidualnym błędzie straciliśmy gola, ale nie wiem, czy takie biczowanie się jest tutaj zasadne. Z całym szacunkiem panie Piotrze, ale aż tak to nie. Nie on jeden popełniał błędy - oburzyła się Paulina Chylewska.

Głos w sprawie występu naszego pomocnika zabrał także był reprezentant Polski Piotr Czachowski, który stwierdził, że nie wierzy w to, co zobaczył na boisku w Kiszyniowie.

Oczywiście. Piotr Zieliński miał być tym liderem. To on miał być tym piłkarzem, który weźmie ciężar gry na siebie i spowoduje taką grę, jaką widzieliśmy chociażby w tych 45 minutach. Zapomniał chyba, że mecz w piłkę nożną trwa dwa razy 45 minut. Jestem zbulwersowany tym występem. Nie mogę uwierzyć, że to się wydarzyło naprawdę ~ powiedział 47-krotny reprezentant Polski

Piotr Zieliński w barwach reprezentacji Polski / AFP

Piotr Zieliński / AFP