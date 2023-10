Zieliński zapytany, czy brakowało Lewandowskiego. Jednoznaczna odpowiedź

Cieszę się z tego wyróżnienia. Opaska kapitańska kadry to spełnienie dziecięcych marzeń. Pierwszy mecz z opaską i trzy punkty

Piotr Zieliński o nieobecności Roberta Lewandowskiego

- To normalne, że go brakowało, ale są inni, którzy go zastępowali bardzo dobrze. Kreowaliśmy sobie sytuacje i faktycznie mogliśmy strzelić tych goli więcej - stwierdził Zieliński.