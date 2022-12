Zieliński wskazał, gdzie czuje się najlepiej. "To moja nominalna pozycja"

Piotr Zieliński: W drużynie jest dobra atmosfera

- W drużynę jest dobra atmosfera. Wszyscy wierzymy, że stać nas na to, żeby powalczyć z Francją i żebyśmy to my awansowali do kolejnej rundy. Mamy nadzieję, że jutrzejszy mecz będzie bardzo dobry w naszym wykonaniu - stwierdził pomocnik polskiej kadry.