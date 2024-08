Zieliński wcale nie musiał trafić do Interu. "Pieniądze były gigantyczne"

Zieliński bił się z myślami: pieniądze zachęcały

"Był temat Arabii. Każdy piłkarz, który dostaje taką ofertę, to zaczyna mu wirować trochę w głowie. Patrzy na te pieniądze bardziej, ale później mija jeden, drugi dzień... Konsultacja z najbliższymi i trzeba sobie wyznaczyć cele, co w danym momencie jest dla kogoś ważne. Pieniądze czy próba osiągnięcia czegoś fajnego w Europie. Móc rywalizować z najlepszymi drużynami i piłkarzami na świecie. Od początku to było górą. Pieniądze zachęcały i były myśli, że "dobra, idę, weźmiemy jakichś znajomych, rodzinę i będzie nam dobrze". Ale to były tylko dwa dni takie" - wyjawił "Zielu" w rozmowie z "Eleven Sports".