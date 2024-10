Zieliński na konferencji znów zabrał głos ws. Oyedele. Odważna deklaracja

Zieliński po meczu z Portugalią bronił Oyedele i apelował do kibiców

Uważam, że nasi kibice są świetni, choć faktycznie nie ma dopingu, nie wiem, jakiego. Nie ma jakiejś grupki, która by się w to bawiła... Trybuny się podnoszą przede wszystkim, gdy my gramy dobrze i stwarzamy sytuacje. Kibic jest po to, by zobaczyć fajne spotkanie i nasza odpowiedzialność polega na tym, by ponieść ich swoją grą. Ale tak - mogliby coś zorganizować, jakąś grupkę, która śpiewa. Ale ja się tu świetnie czuję

Zieliński: widzę w Oyedele duży potencjał

"Mieliśmy odprawę odnośnie Portugalczyków, ale to zostawiamy dla siebie. Wiemy, co zrobiliśmy źle. Skupiamy się na meczu, którzy już jutro, jest on bardzo ważny dla nas, tak że wierzymy, że zdołamy wygrać to spotkanie" - odrzekł Zieliński. "Musimy zrobić wszystko, by wygrać to spotkanie. Graliśmy z nimi, wiemy, że stać nas na to. Mimo że jest to dobra i silna reprezentacja, to momentami ta gra była okej. Też mieliśmy sytuacje, które mogliśmy zamienić na bramkę. Gramy przed własną publicznością, musimy narzucić swój styl gry i wygrać to spotkanie, bo jest dla nas kluczowe" - dodał w kontekście najbliższego starcia.