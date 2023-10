Powierzenie opaski kapitana reprezentacji Polski Piotrowi Zielińskiemu, który pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego będzie nominalnym liderem kadry w najbliższych meczach eliminacyjnych do mistrzostw Europy, jest wielką nobilitacją dla asa Napoli. Ale za wielkim wyróżnieniem idą także konkretne obowiązki, na co zwraca uwagę były defensor kadry, Jacek Bąk. 50-latek w rozmowie z "Faktem" zwraca się do "Ziela", a także ma wiadomość dla Orłów na wypadek porażki z Wyspami Owczymi.