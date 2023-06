Polacy są już w Kiszyniowie, gdzie we wtorek 20 czerwca o godzinie 20.45 zmierzą się z Mołdawią w pojedynku o punkty w ramach eliminacji do Euro. Wydawać by się mogło, że to "Biało-Czerwoni" przystępują do meczu z dużo lepszej pozycji, wręcz w roli faworytów. Lecz sytuacji wcale nie widzi w ten sposób Fernando Santos . Na konferencji prasowej był daleki od formułowania zdecydowanych wniosków i zachowywał daleko posuniętą ostrożność.