Po dobrych recenzjach zbieranych w ostatnim czasie we włoskiej Serie A Karol Linetty powraca do reprezentacji Polski w nadziei na to, by w końcu na dobre w niej zaistnieć. Czysta karta u selekcjonera Fernando Santosa może okazać się doskonałą okazją, by napisać nowy rozdział, zwłaszcza w obliczu braku powołania, chociażby Grzegorza Krychowiaka. Były kadrowicz Kamil Kosowski w felietonie dla "Przeglądu Sportowego" podkreśla, że dla 28-latka może to być zgrupowanie ostatniej szansy.