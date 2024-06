Zebrał gromy za występ na Euro. A teraz coś takiego. Jest już o tym głośno

Paweł Dawidowicz w letnim okienku transferowym może trafić do Lazio Rzym. Stołeczny klub rozpoczął już rozmowy z Hellasem Werona w sprawie transferu reprezentanta Polski, którego w obecnym miejscu pracy obowiązuje jeszcze roczny kontrakt. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, 29-letni obrońca będzie mógł pokazać się na scenie pucharowej. Rzymianie sposobią się do gry w Lidze Europy.