Probierz zdumiał Wasiljewa. "Nie każdy trener decyduje się na coś takiego"

To właśnie z Wasiliewem w składzie i w głównej roli, w sierpniu 2012 roku Estonia pokonała reprezentację Polski, a gola na wagę triumfu gospodarzy strzelił właśnie ten as. Przypomnijmy, że dla "Biało-Czerwonych" był to ostatni sprawdzian przed eliminacjami MŚ 2014, zaś w ten nieudany sposób na ławce trenerskiej naszej kadry zadebiutował Waldemar Fornalik. Ale wróćmy do teraźniejszości...