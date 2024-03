Zdecydowane słowa na temat Polaków! Buńczuczna zapowiedź Walijczyków

Mimo że półtora roku temu w Cardiff to polska reprezentacja pokonała Walię 1-0, tym razem nasi rywale składają bardzo odważne deklaracje przed nachodzącym spotkaniem. Selekcjoner Robert Page i piłkarz David Brooks zgodnie uważają, że to Walia będzie faworytem finału baraży. - To Polska będzie patrzeć na nas jak na duże zagrożenie - twierdzą.