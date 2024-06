Zdecydowana deklaracja "Lewego" w sprawie Szczęsnego. Nie zostawił złudzeń

- Z Wojtkiem jeszcze bym się nie zapędzał. Jeśli chodzi o Kamila to bardzo sentymentalna decyzja. Z jednej strony jest to przykra wiadomość, a ja mogę mu tylko podziękować za to co zrobił dla reprezentacji, jaką był osobą, jakim jest człowiekiem. Wielki podziękowania za to co dla niego znaczyła ta reprezentacja i jak chciał jej pomagać - powiedział Lewandowski.

