Zostało jeszcze niewiele ponad miesiąc do rozpoczęcia Euro 2024. Wśród 24 drużyn, które wystąpią w Niemczech, jest Polska, która jednak trafiła do trudnej grupy, gdzie będzie rywalizować z Holandią, Austrią i Francją. Mimo wszystko optymizmu nie traci Zbigniew Boniek, były kadrowicz, medalista mistrzostw świata, były prezes PZPN-u, a obecnie wiceprezes UEFA. Stawia on "Biało-Czerwonych" w gronie kandydatów nawet do tytułu!