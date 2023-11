Niestety, ale w ostatnim czasie 29-latek coraz częściej ląduje na ławce rezerwowych "Starej Damy" , ustępując miejsca równie nieskutecznym kolegom. O ile ze sportowego punktu widzenia, nieobecność Milika na zbliżającym się zgrupowaniu jest trafną decyzją, to i tak wielu ekspertów nie może uwierzyć w taki scenariusz.

Zbigniew Boniek zareagował na decyzję Michała Probierza. Brak Milika go zaskoczył

Swojego zdziwienia nie krył również Zbigniew Boniek, który otwarcie przyznał, że brak snajpera Juventusu jest dla niego mocnym zaskoczeniem , tym bardziej, że jeszcze jakiś czas temu, Michał Probierz zażarcie bronił swojego napastnika, podkreślając, że jeszcze pokaże on pełnię swojego potencjału.

Arkadiusza Milika znam bardzo dobrze. Jego brak na liście powołanych jest dla mnie trochę niespodzianką z jednego punktu widzenia. Michał Probierz na ostatnim zgrupowaniu mocno bronił Arka, który po powrocie do klubu cały czas gra i jest w formie

Legendarny piłkarz zaznaczył, że to Probierz jest opiekunem kadry i to on odpowiada za jej kształt, a także wyniki. Dodał, że jego wybory są uwarunkowane tym, czego potrzebuje nasza drużyna narodowa.