- Dzisiaj wszyscy w Legii się cieszą, że mają takiego trenera. Powinni mi podziękować. Michniewicz już prawie nie był trenerem w Polsce. Wziąłem go do kadry U21, podjąłem taką decyzję. W momencie, jak powiedział mi, że chce iść pracować do klubu, powiedziałem dobra idź - powiedział Boniek, odsłaniając kulisy odejścia Czesława Michniewicza do Legii Warszawa.

Temat rozmowy częściowo dotyczył też kandydatów na przejęcie fotelu prezesa PZPN po Bońku.

Cezary Kulesza i Marek Koźmiński różnią się w wielu kwestiach, ale w jednej pozostają zgodni.

Zgodna deklaracja Kuleszy i Koźmińskiego - Sousa zostaje na stanowisku

Obaj zadeklarowali, że Paulo Sousa pozostanie na stanowisku selekcjonera Polski po przejęciu przez nich władzy w polskim futbolu.

- Sousy nikt nie ruszy przed meczem z Albanią, San Marino i Anglią, bo to by było niewytłumaczalne. Paulo musi zostać, wygrać z Albanią i San Marino i powalczyć o dobry wynik z Anglią - skomentował taką postawę wiceprezydent UEFA.

