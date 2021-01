Zaskakujące zwolnienie Jerzego Brzęczka wywołało lawinę spekulacji. Zbigniew Boniek w ostatnich tygodniach rozmawiał z trenerem Nenadem Bjelicą i skarżył się na grę kadry narodowej. Nie znaczy to jednak, że to właśnie Bjelicy chce powierzyć reprezentację.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Brzęczek zwolniony! Kto będzie następcą? Wideo INTERIA.TV

- Prezes Boniek wspomniał, że reprezentacja Polski nie grała ostatnio na miarę swoich możliwości, a presja mediów jest duża. Wiem, jak trudno pracuje się w Polsce z tego powodu - powiedział dla "TVP" były szkoleniowiec Lecha Poznań

Reklama

To, że Boniek dzwonił do Bjelicy, wyszło na jaw dzięki pytaniu do chorwackiego szkoleniowca o hipotetyczną możliwość przejęcia reprezentacji Polski - Nie jestem zainteresowany - brzmiała odpowiedź Chorwata - W przyszłości może taka opcja się pojawić. Kilkanaście dni temu dzwonił do mnie prezes PZPN-u, ale w innej sprawie - nadmienił Bjelica.

Jerzy Brzęczek zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Galeria 1 / 11 Brzęczek objął stanowisko po Adamie Nawałce. Źródło: AFP udostępnij



- Macie bardzo dobry zespół i wielu dobrych piłkarzy. Także młodych, których trenowałem w Lechu: Robert Gumny, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Jóźwiak, Jakub Moder, oni wszyscy grali u mnie - powiedział trener, pracujący obecnie w NK Osijek.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

MR