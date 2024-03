Zbigniew Boniek przemówił po awansie. Dosadnie podsumował postawę Polaków

Zrobili to. Reprezentacja Polski po wyrównanym spotkaniu z Walią okazała się lepsza w konkursie rzutów karnych i awansowała rzutem na taśmę na mistrzostwa Europy. Trudno wskazać innego bohatera, aniżeli Wojtka Szczęsnego. To właśnie on zatrzymał strzał Daniela Jamesa i zapewnił biało-czerwonym awans na EURO 2024. Spotkanie zaraz po gwizdku dosadnie podsumował w swoim stylu Zbigniew Boniek.