Nieoczekiwanie Kamil Glik stał się pierwszoplanową postacią środowego meczu Polska - Anglia (1-1) w eliminacjach MŚ 2022. Emocje wokół jego osoby narastają już drugą dobę. To efekt rasistowskiego incydentu, jakiego rzekomo miał się dopuścić.



Obóz rywala domaga się od FIFA wyciągnięcia konsekwencji po starciu Glika z Kyle'em Walkerem, do jakiego doszło w końcówce pierwszej połowy spotkania. To wtedy 33-letni defensor miał pozwolić sobie na niecenzuralne uwagi odnośnie koloru skóry rywala. Polska strona konsekwentnie zaprzecza i uważa postawione zarzuty za absurd.



Stanowczo przeciw oskarżeniom Anglików protestuje również honorowy prezes PZPN, Zbigniew Boniek. Zdecydowanie odniósł się do sprawy krótko po meczu. W piątek opublikował oficjalne oświadczenie.



Polska - Anglia. Zbigniew Boniek: Oskarżenia są bezpodstawne i szokujące

"Wyrażam wielkie zdziwienie i niesmak z powodu oskarżeń, jakie wysuwają pod adresem polskich piłkarzy (zwłaszcza Kamila Glika) przedstawiciele reprezentacji Anglii. Bezpodstawne i szkalujące dobre imię reprezentantów Polski oskarżenia o rasizm są szokujące i godzą w dobry wizerunek polskiego futbolu. Jako wiceprezydent UEFA, honorowy prezes PZPN i były wielokrotny reprezentant Polski, podkreślam po raz kolejny, że nasi piłkarze na boisku traktują swoich rywali zawsze w duchu fair play, tolerancji i solidarności" - czytamy w odezwie niedawnego sternika krajowej federacji.



Pełną treść oświadczenia można przeczytać w zamieszczonym poniżej tweecie.



Tymczasem FIFA potraktowała doniesienia Anglików z urzędową powagą i poinformowała, że wszczęto postępowanie wyjaśniające.



