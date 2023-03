Z zawodników których wystawił na piątkowe spotkanie to Jan Bednarek przyjechał z urazem po meczu ligowym Southampton, a Jakub Kiwior jest tylko rezerwowym w Arsenalu.

W czasie zgrupowania na problemy zdrowotne (opuszczony trening) narzekał też Sebastian Szymański , ale on wyszedł w podstawowym składzie, choć nie na swojej pozycji (ofensywnego pomocnika), tylko na skrzydle.

Czechy - Polska. Ta rzecz martwi Zbigniewa Bońka

"Jedyna rzecz, która mnie dzisiaj zmartwiła to Szymański na boku. To pokazuje złe rozeznanie. Szkoda, ze Mielcarski nie przestrzegł trenera przed tym ruchem. Przecież po to tam jest" - napisał na portalu społecznościowym Boniek.