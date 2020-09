- Decyzja sądu wywołała falę komentarzy o rzekomym "kneblowaniu mediów”, cenzurze prewencyjnej, blokowaniu otwartej dyskusji społecznej. Nigdy nie miałem tego rodzaju ambicji i chęci. Poprosiłem swoich prawników, by wsparli wniosek strony pozwanej o zniesienie zabezpieczenia powództwa w każdej z prowadzonych dla mnie spraw - oświadczył prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, po tym jak sąd zastosował tzw. cenzurę prewencyjną wobec red. Piotra Nisztora i całej "Gazety Polskiej".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek w porannej rozmowie RMF FM. Wideo RMF24.pl

Od kilku tygodni red. Nisztor i "Tygodnik Gazeta Polska" atakowali Bońka, wytykając mu współpracę z firmą Lagardere, którą kieruje były oficer SB Andrzej Placzyński, a także współpracę - poprzez Lagardere - z należącą do brata prezesa - Romualda Bońka firmą Mikrotel.



Prezes Boniek wynajął prawnika, który skierował do sądu.



Sądu Okręgowego w Warszawie zdecydował, że "Gazeta Polska Codziennie" przez rok nie może pisać prezesie Bońku artykułów, w których mogłyby się pojawiać stwierdzenia, jakoby miał powiązania z władzami komunistycznej Polski i Służbą Bezpieczeństwa, a także faktem, iż oficer SB i współpracownik piłkarskiej centrali - Placzyński rozpracowywał w przeszłości Jana Pawła II.



- Mój próg odporności na krytykę jest bardzo wysoki i przez 64 lata nigdy nie zdarzyło mi się, bym przeciwko komukolwiek złożył pozew do sądu. Pan Piotr Nisztor i "Gazeta Polska" zrobili sobie jednak codzienny serial z nieprawdziwymi informacjami. Muszę dbać o siebie i dobre imię - tłumaczył prezes Boniek w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM.



- Takiego orzeczenia, blokującego działalność mediów nie było w Polsce po 1989 roku, więc jest to powrót do najgorszych czasów polskiego sądownictwa - skomentował wyrok w TVP Info Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.



Prezes Boniek uznał, że skojarzenia z jakąkolwiek formą cenzury nie są mu do niczego potrzebne i postanowił zrezygnować z tego zabezpieczenia, a swego dobrego imienia będzie bronił w innym postępowaniu.



Oto dzisiejsze oświadczenie prezesa Bońka:



"Występując na drogę prawną przeciwko redaktorowi Piotrowi Nisztorowi, redakcjom 'Gazety Polskiej' i 'Gazety Polskiej Codziennie', bronię swego dobrego imienia oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej, największej polskiej federacji sportowej, której mam zaszczyt przewodzić od ośmiu lat. Uważam, że wspomniany redaktor w publikacjach zamieszczonych w wyżej wymienionych redakcjach naruszył moje dobre imię oraz renomę PZPN, przytaczając wiele fałszywych faktów, nie stroniąc od pisania nieprawdy, pomówień i plotek. Mam nadzieję, że niezawisły sąd wyda sprawiedliwy wyrok w tej sprawie.

Reklama

Prawnicy, którzy prowadzą moją sprawę, wystosowali wniosek do sądu o zabezpieczenie powództw, a następnie sąd, uznając naruszenie mojego dobrego imienia, wydał stosowne postanowienie. Wywołało to falę komentarzy o rzekomym ,,kneblowaniu mediów", cenzurze prewencyjnej, blokowaniu otwartej dyskusji społecznej. Nigdy nie miałem tego rodzaju ambicji i chęci. Jestem i jako osoba prywatna, i jako szef największego polskiego związku sportowego, za otwartością życia publicznego, transparentnością działalności publicznych instytucji.

Czekając więc na procesy sądowe i sprawiedliwe wyroki, poprosiłem swoich prawników, by wsparli wniosek strony pozwanej o zniesienie zabezpieczenia powództwa w każdej z prowadzonych dla mnie spraw.

Zbigniew Boniek, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej"