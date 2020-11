- Dziś rano dowiedziałem się o tym, że przeprowadzony we wtorek test dał wynik negatywny, a dosłownie przed chwilą otrzymałem informację, że dzisiejsze, poranne badanie również dało wynik negatywny. Jestem zdrowy i wracam do Polski - powiedział Interii tuż po g. 15 prezes PZPN Zbigniew Boniek, który w ten sposób pokonał koronawirusa.

Szef polskiej piłki dowiedział się o pozytywnym wyniku testu na COVID-19 23 października, ale przechodził chorobę bezobjawowo. Czuł się dobrze, jedyne co mu doskwierało to konieczność przebywania w izolacji w swym włoskim domu w Rzymie i brak możliwości powrotu do Polski. Co dwa-trzy dni był testowany i aż do dzisiaj nie mógł się doczekać na negatywne wyniki.



Boniek sprawnie pokonał COVID-19, ale walczy z nim cała PKO Ekstraklasa. Po głośnym przypadku Tomasza Pekharta, który wystąpił w meczu Legii z Wartą, z objawami koronawirusa, a Igor Lewczuk wystąpił z gorączką, Ekstraklasa SA zaostrzy protokół do walki z pandemią. Zostanie włączony do niego pomysł UEFA drugiego pomiaru temperatury u podejrzanego piłkarza, w którym to pomiarze będą brać udział przedstawiciele drużyny przeciwnej i delegat PZPN-u.

Czy Legia zostanie ukarana za lekkomyślne podejście do tematu?

- Moje zdanie jest następujące: patrząc racjonalnie wydaje mi się, że wypowiedź trenera Legii Czesia Michniewicza po meczu z Wartą była niefortunna. Jeśli ktoś ma objawy grypy czy utratę węchu, to prawda jest taka, że takiego osobnika należy izolować, a nie grać herosa, wpuszczając go na boisko - powiedział nam Boniek. - Natomiast czy Legii należy się kara, to nie jest pytanie do mnie, tylko do Ekstraklasy SA i jej Komisji Ligi, które zajmują się rozgrywkami.

Prezes Boniek uważa, że ogólnie nasza piłka dobrze radzi sobie z silnym atakiem pandemii.

- Mamy odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu, dobrze im płacimy za pracę w Komisji Medycznej, jest to dobrze zorganizowane. Najważniejsze, abyśmy jako cały kraj wyciągnęli właściwe wnioski - uważa prezes PZPN-u.

Zbigniew Boniek twierdzi, że zadbanie o zdrowe, wysportowane społeczeństwo jest w polskim interesie, ponad podziałami politycznymi.

- Jeżeli postawimy na masową sportową edukację dzieci i młodzieży, to wyrośnie nam silne społeczeństwo, które trzy razy lepiej zniesie ewentualny kolejny atak epidemii. Dlatego powinniśmy inwestować w sport u podstaw, w infrastrukturę, zwiększoną liczbę lekcji wf. Baza sportowa powinna być ogólnie dostępna, a nie tylko dla bogatych - uważa szef polskiej piłki.

Prezes Boniek wróci do kraju najpewniej w sobotę.





